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Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, 1 morto e 3 feriti

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Set 13, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’attacco a una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto Amir Teymouri, governatore di Qeshm. “Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5:00 di questa mattina (le 3:30 in Italia) al largo delle isole di Hengam e Qeshm. Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite”, ha dichiarato, secondo quanto riportato della televisione di Stato.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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