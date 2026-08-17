Piazza Garibaldi, nuovi parcometri inaccessibili durante il mercato: errore inevitabile?

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato dell’opposizione del Comune di Alessandria, con la sbandierata nuova gestione dei parcheggi alessandrini scivolata sulla classica buccia di banana.

Almeno 2 dei nuovi parcometri installati in piazza Garibaldi diventano inaccessibili durante lo svolgimento del mercato, perché collocati in corrispondenza degli spazi regolarmente occupati dai banchi degli operatori ambulanti. A denunciarlo sono Emanuele Locci, presidente del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia, e Maurizio Sciaudone, vicepresidente del Consiglio comunale, che hanno presentato un’interpellanza al Sindaco e alla Giunta, allegando la documentazione fotografica.

Dichiarano Locci e Sciaudone: «Le immagini parlano da sole: le strutture espositive e la merce coprono gli schermi e i dispositivi di pagamento, rendendo materialmente impossibile utilizzare i parcometri. Gli automobilisti sono quindi costretti ad allontanarsi dal luogo in cui hanno lasciato l’auto alla ricerca di un altro apparecchio accessibile».

Il nuovo servizio di gestione della sosta a pagamento, affidato a Bus Company e Abaco-Mobility, è operativo dal 13 luglio. Secondo i 2 esponenti di Fratelli d’Italia, prima dell’installazione sarebbe stato necessario verificare la compatibilità della posizione dei nuovi apparecchi: «La presenza del mercato in piazza Garibaldi non costituisce certo un evento imprevedibile: è regolare, programmata e perfettamente conosciuta dall’Amministrazione comunale. Sarebbe bastato sovrapporre la planimetria degli stalli mercatali a quella prevista per i parcometri, per accorgersi immediatamente del problema».

Locci e Sciaudone precisano inoltre che nessuna responsabilità può essere attribuita agli ambulanti: «Gli operatori occupano gli spazi che sono stati loro assegnati. Il problema nasce da una collocazione delle colonnine evidentemente non coordinata con la disposizione dei banchi».

Con l’interpellanza, Locci e Sciaudone chiedono di sapere chi abbia individuato e approvato la posizione dei parcometri, se sia stata preventivamente verificata la compatibilità con gli spazi del mercato e quali interventi verranno adottati per risolvere il problema, compreso l’eventuale spostamento degli apparecchi: «Chiediamo un intervento immediato e una ricognizione complessiva delle nuove installazioni nelle aree interessate dai mercati o da altri utilizzi programmati degli spazi pubblici. Nel frattempo devono essere impartite disposizioni chiare agli ausiliari della sosta, affinché non vengano sanzionati gli automobilisti che possano dimostrare l’oggettiva impossibilità di accedere al parcometro».

Emanuele Locci