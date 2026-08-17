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Coppa Italia serie C: Juve Next Gen eliminata subito, il Forlì vince 5-3 dopo i rigori

DiRaimondo Bovone

Ago 17, 2026

Comincia male la stagione ufficiale della Seconda Squadra della Juventus che, ieri pomeriggio, è stata eliminata dalla Coppa Italia di serie C dal Forlì dopo i calci di rigore: dopo l’1-1 maturato al 90′, ospiti vincitori dal dischetto 4-2.
La squadra di Brambilla ha giocato meglio nel 1° tempo, senza essere pericolosa, perdendo le marcature su un fallo laterale al 23′ e consentendo a Farinelli di mettere in mezzo per la testa di Rossi che ha segnato lo 0-1. La reazione bianconera ha portato al pareggio al 35′, grazie ad un rigore di Konaté dopo un fallo di mano di De Risio.
Al 10′ del 2° tempo Juve in 10 per l’espulsione di Van Aaerle (doppio giallo), poi tutti a difendere fino all’1-1 finale.
CALCI DI RIGORE: Macrì (F) gol; Pagnucco (JNG) gol; Coveri (F) gol; Savio (JNG) fuori; Farinelli (F) gol; Macca (JNG) gol; Perini (F) gol; Durmisi (JNG) parato.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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