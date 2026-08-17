Coppa Italia serie C: Juve Next Gen eliminata subito, il Forlì vince 5-3 dopo i rigori

Comincia male la stagione ufficiale della Seconda Squadra della Juventus che, ieri pomeriggio, è stata eliminata dalla Coppa Italia di serie C dal Forlì dopo i calci di rigore: dopo l’1-1 maturato al 90′, ospiti vincitori dal dischetto 4-2.

La squadra di Brambilla ha giocato meglio nel 1° tempo, senza essere pericolosa, perdendo le marcature su un fallo laterale al 23′ e consentendo a Farinelli di mettere in mezzo per la testa di Rossi che ha segnato lo 0-1. La reazione bianconera ha portato al pareggio al 35′, grazie ad un rigore di Konaté dopo un fallo di mano di De Risio.

Al 10′ del 2° tempo Juve in 10 per l’espulsione di Van Aaerle (doppio giallo), poi tutti a difendere fino all’1-1 finale.

CALCI DI RIGORE: Macrì (F) gol; Pagnucco (JNG) gol; Coveri (F) gol; Savio (JNG) fuori; Farinelli (F) gol; Macca (JNG) gol; Perini (F) gol; Durmisi (JNG) parato.

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