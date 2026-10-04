ACLI: dal 2027 adeguamento dei requisiti pensionistici

L’aumento della speranza di vita indica che l’Italia offre accesso alle cure e garantisce un tenore di vita che consente di vivere più a lungo, ma ciò incide sulla spesa pensionistica. Negli ultimi 8 anni il requisito pensionistico era stato “congelato”: 67 anni Pensione di Vecchiaia; 42 anni e 10 mesi uomini e 41 anni e 10 mesi donne per la Pensione di Anzianità contributiva.

Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo ha deciso di alzare i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione. Nell’anno 2027: Pensione di Vecchiaia: almeno 20 anni di contributi al compimento di 67 anni e 1 mese, requisito comune per uomini e donne; Pensione di Anzianità contributiva: 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; Assegno Sociale: al compimento di 67 anni e 1 mese, con determinati requisiti reddituali. A partire dal 2028, tali decorrenze slitteranno di ulteriori 2 mesi e di altri 3 nel 2029.

La Legge di Bilancio 2026 prevede la conferma dell’anticipo pensionistico APE Sociale, ma non riconferma le pensioni anticipate Opzione Donna e Quota 103.

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