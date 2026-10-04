Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: dal 2027 adeguamento dei requisiti pensionistici

DiRaimondo Bovone

Ott 4, 2026 , , , ,

L’aumento della speranza di vita indica che l’Italia offre accesso alle cure e garantisce un tenore di vita che consente di vivere più a lungo, ma ciò incide sulla spesa pensionistica. Negli ultimi 8 anni il requisito pensionistico era stato “congelato”: 67 anni Pensione di Vecchiaia; 42 anni e 10 mesi uomini e 41 anni e 10 mesi donne per la Pensione di Anzianità contributiva.
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo ha deciso di alzare i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione. Nell’anno 2027: Pensione di Vecchiaia: almeno 20 anni di contributi al compimento di 67 anni e 1 mese, requisito comune per uomini e donne; Pensione di Anzianità contributiva: 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; Assegno Sociale: al compimento di 67 anni e 1 mese, con determinati requisiti reddituali. A partire dal 2028, tali decorrenze slitteranno di ulteriori 2 mesi e di altri 3 nel 2029.
La Legge di Bilancio 2026 prevede la conferma dell’anticipo pensionistico APE Sociale, ma non riconferma le pensioni anticipate Opzione Donna e Quota 103.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria intitola una piazzetta a Giuseppe Cotroneo, medico e amministratore pubblico

Ott 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Salute

Il paradosso del sonno perduto: perché ci si appisola sul divano ma si fatica a dormire a letto

Ott 4, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 4 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 3, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria intitola una piazzetta a Giuseppe Cotroneo, medico e amministratore pubblico

Ott 4, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Parolin “Per fermare le guerre uscire dalla logica del dominio”

Ott 4, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: dal 2027 adeguamento dei requisiti pensionistici

Ott 4, 2026 Raimondo Bovone
Motori Sport

MotoGP: Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi 3°

Ott 4, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x