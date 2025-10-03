Sabato 4 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata non è solo una questione di tempo, ma di salute fisica e mentale. (Anonimo)
Santi del giorno
San Francesco d’Assisi (Patrono d’Italia, protegge commercianti, cordai, ecologi, floricoltori, mercanti, tappezzieri, poeti), San Crispo (Discepolo di San Paolo), San Petronio di Bologna (Vescovo), Sant’Aurea di Parigi (Badessa), Santa Damaride (Moglie di San Dionigi l’Areopagita).
Accadde oggi
- 1957 primo satellite nello spazio. Dal cosmodromo di Baikonur (URSS) fu lanciato lo Sputnik 1, primo satellite della storia. Traducibile ‘compagno di viaggio’, lo Sputnik sovietico era di alluminio: diametro 58 cm, peso 83 kg. La strumentazione trasmise segnali radio per 21 giorni, in orbita attorno alla Terra.
- 1964 inaugurata l’Autostrada del Sole. Il presidente del Consiglio Aldo Moro ‘battezzò’ la A1 Milano-Napoli in diretta TV. Prima di allora occorrevano 2 giorni di viaggio; dopo, in 8 ore si copriva il tragitto di 759,4 km. Il costo fu di 272 miliardi di lire (circa 30 miliardi € di oggi), i lavori durarono 8 anni.
- 2006 fondata ‘WikiLeaks’. Significa ‘fuga di notizie’. Fece tremare i governi di tutto il mondo pubblicando dossier e documenti riservati. Ribattezzata ‘primula rossa dell’era dei computer’, si presentò come organizzazione senza scopo di lucro, formata da volontari (giornalisti, attivisti, scienziati) anonimi. Un esercito che caricò sul sito documenti scottanti e li mise a disposizione di tutti.
Nati famosi
- Charlton Heston (1924-2008), Usa, attore. Nato a Evanston (Illinois), John Charles Carter prese il cognome dal 2° marito della madre e legò il suo volto ai colossal del genere biblico-storico: ‘I dieci comandamenti’ (’56), ‘Ben Hur’ (’59, Oscar). Famose le pellicole del genere ‘catastrofico’: ‘Il pianeta delle scimmie’ (’68) e ‘Terremoto’ (’74). Il 2° Oscar gli fu assegnato per l’impegno umanitario (’78). Sposò l’attrice Lydia Clarke, con cui rimase fino alla morte, ed ebbe 2 figli: Fraser (’55) e Holly (’61).
- Susan Sarandon (1946), Usa, attrice. Nata a New York da famiglia italo-britannica, Susan Abigail Tomalin esordì nel ’70 e vinse l’Oscar con ‘Dead Man Walking’ (’95). Tra i film più conosciuti ‘Thelma & Louise’, ‘L’olio di Lorenzo’, ‘Nemiche Amiche’, ‘Shall we dance?’. Dal 2010 ambasciatrice FAO, sostiene i diritti omosessuali. Sposata con Chris Sarandon, dopo il divorzio ebbe relazioni con Louis Malle, David Bowie, Franco Amurri, Sean Penn, Tim Robbins, Jonathan Briklin. Ha 3 figli: Eva Amurri (’85), Jack Henry Robbins (’89) e Miles Robbins (’92).
- Francesco Damiani (1958), Italia, ex-pugile. Nato a Bagnacavallo (RA), fu il 1° Campione del Mondo dei Massimi WBO (’89). Alle Olimpiadi di Los Angeles ’84 vinse l’Argento nella categoria supermassimi.
- Francesco Baccini (1960), Italia, cantautore. Nato a Genova, studiò musica e pianoforte e debuttò con ‘Cartoons’, vincendo Targa Tenco e Disco per l’estate. Nel ’90 vinse il Festivalbar con ‘Sotto questo sole’ (con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”). Tra i singoli più famosi ‘Figlio unico’, ‘Le donne di Modena’, ‘Qua-qua-quando’, ‘Non fidarti di me’, ‘Chewing gum blues’. Oltre al musicista fa anche l’attore.
- Mauro Germán Camoranesi (1976), Italia, ex-calciatore. Nato a Tandil (Argentina), centrocampista naturalizzato italiano (avi di Potenza Picena), con l’Italia (55-4) fu Campione del Mondo 2006. Giocò in 5 club argentini, poi Verona, Juventus, Stoccarda, Lanus Racing Avellaneda (591-86). Oltre al Mondiale vinse 1 scudetto, 2 Supercoppe e 1 campionato di serie B, tutto con la Juve.