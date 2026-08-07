Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Catania: il vulcano Etna erutta, voli dirottati

Di

Ago 7, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – L’attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna si è intensificata nelle ore della notte. Lo ha rilevato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L’attività è diventata sempre più sostenuta e frequente a partire dalle ore 19:30 di ieri, ed evolvendo a un’attività di fontana di lava. La nube eruttiva prodotta da questa attività si disperde in direzione SE.
Dal punto di vista sismico è stato osservato un repentino incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, che ha raggiunto l’intervallo dei valori alti, mostrando una tendenza a un ulteriore incremento. L’attività infrasonica è elevata; gli eventi sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezza media e talvolta alta.
L’attività dell’Etna ha inciso sull’operatività dell’Aeroporto catanese. Diversi voli in arrivo sono stati dirottati su Palermo come i Ryanair provenienti da Roma Fiumicino (6.59), Bologna (7.47), Trieste (8.17), il volo Easyjet Europe da Napoli (7.28), Tramsavia da Amsterdam (8.33) e Delta Airline da New York (7.55) dirottato a Fiumicino.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sardegna, Piu “Provinciale Monte Pino riapre dopo 13 anni, opera fondamentale”

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Varese, Gdf intensifica i controlli ai distributori di carburante, 6 multati

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Livorno, nascondevano la droga in un frigorifero. Due arresti

Ago 7, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sardegna, Piu “Provinciale Monte Pino riapre dopo 13 anni, opera fondamentale”

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Varese, Gdf intensifica i controlli ai distributori di carburante, 6 multati

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Livorno, nascondevano la droga in un frigorifero. Due arresti

Ago 7, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: un’insalata di polpo e patate

Ago 7, 2026