Con Canottieri Casale il tennis entra all’Ospedale Infantile per regalare sorrisi ai piccoli pazienti

Lo sport come strumento di relazione, benessere e vicinanza ai più piccoli, anche durante il ricovero ospedaliero. Da questa idea nasce la collaborazione tra Canottieri Casale e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, nell’ambito del progetto “Canottieri for Smiles”, dedicata ai piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”.

L’INIZIATIVA – Gli istruttori di tennis della società casalese portano lo sport direttamente in corsia, proponendo attività semplici, adattate all’età e alle condizioni dei bambini ricoverati nelle strutture di Pediatria, diretta da Enrico Felici, e Chirurgia Pediatrica, diretta da Alessio Pini Prato. Un’occasione per favorire gioco, movimento, relazione e divertimento, contribuendo a rendere il tempo del ricovero più leggero e meno distante dalla quotidianità. Nel corso dell’iniziativa, i giovani pazienti hanno potuto sperimentare attività propedeutiche al tennis, interagire con gli istruttori e conoscere più da vicino la realtà sportiva della Canottieri Casale, anche attraverso la distribuzione di piccoli gadget.

La collaborazione conferma il forte legame tra il territorio e l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, punto di riferimento per l’assistenza e la ricerca pediatrica, grazie anche alle attività coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), per tutto il quadrante sud-orientale del Piemonte. Iniziative come questa testimoniano il valore della rete tra ospedale, associazioni e realtà sportive nel promuovere percorsi sempre più attenti alla qualità della vita e alla relazione.

Le pareti colorate all’interno dellOspedale Infantile di Alessandria