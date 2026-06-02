Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Con Canottieri Casale il tennis entra all’Ospedale Infantile per regalare sorrisi ai piccoli pazienti

DiRaimondo Bovone

Giu 2, 2026 , , , , , ,

Lo sport come strumento di relazione, benessere e vicinanza ai più piccoli, anche durante il ricovero ospedaliero. Da questa idea nasce la collaborazione tra Canottieri Casale e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, nell’ambito del progetto “Canottieri for Smiles”, dedicata ai piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”.

L’INIZIATIVA – Gli istruttori di tennis della società casalese portano lo sport direttamente in corsia, proponendo attività semplici, adattate all’età e alle condizioni dei bambini ricoverati nelle strutture di Pediatria, diretta da Enrico Felici, e Chirurgia Pediatrica, diretta da Alessio Pini Prato. Un’occasione per favorire gioco, movimento, relazione e divertimento, contribuendo a rendere il tempo del ricovero più leggero e meno distante dalla quotidianità. Nel corso dell’iniziativa, i giovani pazienti hanno potuto sperimentare attività propedeutiche al tennis, interagire con gli istruttori e conoscere più da vicino la realtà sportiva della Canottieri Casale, anche attraverso la distribuzione di piccoli gadget.
La collaborazione conferma il forte legame tra il territorio e l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, punto di riferimento per l’assistenza e la ricerca pediatrica, grazie anche alle attività coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), per tutto il quadrante sud-orientale del Piemonte. Iniziative come questa testimoniano il valore della rete tra ospedale, associazioni e realtà sportive nel promuovere percorsi sempre più attenti alla qualità della vita e alla relazione.

Le pareti colorate all’interno dellOspedale Infantile di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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