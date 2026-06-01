Carta d’identità elettronica: aperture extra all’Anagrafe del Comune per tutta l’estate

Per far fronte all’elevato numero di richieste legate alla scadenza della validità delle carte d’identità cartacee il 3 agosto prossimo, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Alessandria ha già attivato da diversi mesi alcune aperture straordinarie dedicate solo al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Le CIE emesse da inizio 2026 sono oltre 7.000, con una media di 100 appuntamenti al giorno e gestione delle urgenze in 2-3 giorni lavorativi.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Poiché il numero delle carte d’identità cartacee ancora in circolazione è elevato, circa 15.000 documenti, le aperture straordinarie proseguiranno durante tutti i mesi estivi e saranno progressivamente affiancate da aperture pomeridiane aggiuntive, sempre su prenotazione. Ogni sabato mattina, su appuntamento, sono operativi 6 sportelli dedicati, con l’obiettivo di aumentare la capacità di ricezione delle richieste e ridurre i tempi di attesa della cittadinanza.

Si invita pertanto la cittadinanza ancora in possesso di documento cartaceo a programmarne per tempo il rinnovo contattando l’Ufficio Anagrafe per la prenotazione, tenendo conto che chi è già in possesso di un altro documento di riconoscimento valido non deve necessariamente affrettarsi a fare richiesta della CIE. I documenti di riconoscimento validi sono quelli rilasciati da una Pubblica Amministrazione che consentono l’identificazione personale del titolare. Cioè questi: passaporto – patente di guida – patente nautica – libretto di pensione – porto d’armi – tessere di riconoscimento rilasciate dallo Stato, purché munite di fotografia e timbro.