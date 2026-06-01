Attualità Salute & Scienza Video

Salute: sintomi della pre-menopausa, i vantaggi delle pillole traghettatrici

Di

Giu 1, 2026


MILANO (ITALPRESS) – I cicli sono diventati molto abbondanti e irregolari? Sono già comparse vampate e insonnia durante il ciclo? Il peso corporeo è fuori controllo? Come affrontare una premenopausa impegnativa sul fronte dei sintomi? Nel centotrentottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega i vantaggi delle pillole “traghettatrici” e perché, grazie a estrogeni naturali bio-identici e progestinici adeguati, queste pillole contraccettive possano attenuare tutti i sintomi della premenopausa fino ai cinquant’anni, sempre in sinergia con stili di vita sani.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA

Giustizia civile in affanno: nel 2024 meno processi smaltiti di quelli nuovi

Giu 1, 2026
Attualità Cronaca

Milano: maxi-sequestro da 190 kg di droga, arrestati 1 italiano e 1 romeno

Giu 1, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Mattarella: “Dopo il ventennio fascista il 2 giugno segnò una svolta nel Paese”

Giu 1, 2026

Ti sei perso...

Attualità Salute & Scienza Video

Salute: sintomi della pre-menopausa, i vantaggi delle pillole traghettatrici

Giu 1, 2026
IN EVIDENZA

Claudio Baglioni rinvia il suo Tour al 2027 “Decisione dolorosa”

Giu 1, 2026
IN EVIDENZA

Giornata del sollievo, Fnomceo “Cura del dolore compito fondamentale dei medici”

Giu 1, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Giustizia civile in affanno: nel 2024 meno processi smaltiti di quelli nuovi

Giu 1, 2026