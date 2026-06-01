Attualità Cronaca Salute & Scienza

Cagliari: negativo il test-Ebola del paziente rientrato dal Congo, suo paese d’origine

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Giu 1, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.

Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.

Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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