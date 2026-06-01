Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Acqua pubblica: affidato il Servizio Idrico Integrato a Sogeri per 30 anni

DiRaimondo Bovone

Giu 1, 2026 , , , , , , ,

La Conferenza d’Ambito Egato6 ha approvato all’unanimità una delibera considerata decisiva per il futuro del Servizio Idrico Integrato dell’Ato6 Alessandrino, che prevede un affidamento trentennale del servizio, secondo il modello dell’in house providing (affidamento ad una società interna). 
La scelta della gestione pubblica rappresenta anche la soluzione necessaria per poter accedere ai finanziamenti ministeriali e del PNRR, fondamentali per il rifacimento delle reti idriche e delle infrastrutture provinciali. E la gestione pubblica consentirà di garantire ai cittadini della provincia di Alessandria un servizio idrico stabile, efficiente e sostenibile per i prossimi decenni.

Nel percorso delineato viene valorizzato il ruolo diSogeri Spa, società che riunisce AMAG, Comuni Riuniti e Val d’Orba ed è inoltre prevista la conferma temporanea di  Gestione Acqua Spa come gestore salvaguardato, fino al completamento del processo di pubblicizzazione del servizio. 
Tra i punti centrali compare, infatti, anche la futura costituzione di una nuova societàtra Sogeri e Gestione Acqua, uno snodo strategico per arrivare a una gestione unitaria del servizio idrico nell’intero ambito provinciale. 

LE PAROLE – Così Mauro Bressan, presidente e AD di Sogeri: “Questo risultato dimostra l’effettiva volontà delle nostre aziende di arrivare ad un percorso condiviso. La prospettiva di diventare un’unica azienda che comprende Sogeri, Gestione Acqua, Comuni Riuniti Belforte Monferrato e Valle Orba Depurazione ci impegnerà nel lavoro di squadra per mettere in comune l’operatività di queste aziende, organizzare gruppi di lavoro, condividere dati e procedure per arrivare ad un unico disegno industriale, garantendo i servizi che verranno erogati a una comunità ancora più vasta”. 
Così Stefano Franciolini, presidente e AD Gruppo AMAG: “Il voto unanime espresso dalla Conferenza d’Ambito è il risultato di una gestione corale che prosegue da più di un anno e rappresenta la tappa più importante del percorso. È stata raggiunta una tappa indispensabile per la definizione del percorso unitario  con Novi Ligure e, da oggi, ci metteremo al lavoro per realizzare la parte progettuale utile a costituire la futura società unica”. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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