Attualità Alessandrina Salute & Scienza Science & Technology

Ospedale di Alessandria: avviata una sperimentazione con l’Intelligenza Artificiale

DiRaimondo Bovone

Apr 22, 2026 , , ,

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria è stata avviata una sperimentazione, in collaborazione con la startup DatAIMed, per supportare medici e ricercatori nell’accesso alle evidenze scientifiche. L’obiettivo è molto concreto: aiutare i professionisti sanitari a orientarsi tra la crescente quantità di studi e dati disponibili, rendendo le informazioni più accessibili e immediatamente utilizzabili nella pratica clinica.

Il progetto è sviluppato all’interno del DAIRI e rientra in un percorso strutturato di valutazione, con l’obiettivo di verificare l’impatto dell’AI sul supporto decisionale e sulla qualità delle cure. Un’iniziativa che rafforza il ruolo di Alessandria come polo attivo su ricerca e innovazione in sanità, con possibili ricadute dirette sul territorio e sull’organizzazione dei servizi.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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