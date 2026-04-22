Ospedale di Alessandria: avviata una sperimentazione con l’Intelligenza Artificiale

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria è stata avviata una sperimentazione, in collaborazione con la startup DatAIMed, per supportare medici e ricercatori nell’accesso alle evidenze scientifiche. L’obiettivo è molto concreto: aiutare i professionisti sanitari a orientarsi tra la crescente quantità di studi e dati disponibili, rendendo le informazioni più accessibili e immediatamente utilizzabili nella pratica clinica.

Il progetto è sviluppato all’interno del DAIRI e rientra in un percorso strutturato di valutazione, con l’obiettivo di verificare l’impatto dell’AI sul supporto decisionale e sulla qualità delle cure. Un’iniziativa che rafforza il ruolo di Alessandria come polo attivo su ricerca e innovazione in sanità, con possibili ricadute dirette sul territorio e sull’organizzazione dei servizi.