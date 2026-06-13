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Occhiuto “Mezzogiorno ecosistema favorevole alla crescita degli investimenti”

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Giu 13, 2026


RAPALLO (ITALPRESS) – “Un appello agli investitori affinché investano in Italia, perché spesso questo Paese dalla politica è rappresentato molto peggio di com’è. Invece è un Paese dove si può investire, soprattutto nel Mezzogiorno, che può essere una piattaforma importante di sviluppo, soprattutto perché guarda ai Paesi che cresceranno di più nel corso dei prossimi anni, quelli che si affacciano sull’altra sponda del Mediterraneo”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.
f53/fsc/mca3

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