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Imprese, il presidente Gay: “In Piemonte il 10% degli investimenti nazionali sull’IA”

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Apr 22, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “Sempre più imprese stanno investendo sull’intelligenza artificiale, qui a Torino è la prima tappa del roadshow nazionale di Confindustria sull’AI ed è un’opportunità, perché in Piemonte nel 2024 si è investito il 10% degli investimenti nazionali, più di 100 milioni, ed ha una rilevanza straordinaria per il settore della mobilità. Per quanto riguarda il traffico e la movimentazione delle merci si possono avere risparmi fino al 25% sulle percorrenze, oltre il 17% nei livelli organizzativi ed è strategico in questo momento parlare di intelligenza artificiale, territorio e mobilità perchè qui, soprattutto con l’intelligenza artificiale agentica, si può prendere la nostra tradizione e portarla nel futuro”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, durante la prima tappa del roadshow nazionale di Confindustria sull’intelligenza artificiale, organizzata oggi nel capoluogo piemontese.xn3/pc/mca3

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