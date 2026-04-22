Elementi di primo soccorso con la Croce Verde nella sede alessandrina degli artigiani

Si è svolto la scorsa settimana, presso la sede CNA di Alessandria in via Cavour 78, l’incontro dedicato agli elementi di primo soccorso, promosso da CNA Pensionati Alessandria in collaborazione con la Croce Verde di Alessandria. L’iniziativa ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico, confermando l’interesse verso temi di grande rilevanza per la sicurezza personale e collettiva.

Durante la mattinata, gli operatori della Croce Verde hanno guidato i presenti in un percorso formativo focalizzato in particolare sull’arresto cardiaco, approfondendo il funzionamento della catena della sopravvivenza e illustrando le azioni fondamentali da compiere nei primi minuti, spesso decisivi per salvare una vita.

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