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Fondazione CRAL: in esposizione il dipinto ‘Temporale in Val Sangone’ di Angelo Barabino

DiRaimondo Bovone

Apr 14, 2026 , , , , ,
'Temporale in Val Sangone' di Barabino

Importanti novità per i visitatori di Palatium Vetus, grazie alle recenti acquisizioni di opere d’arte effettuate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La prestigiosa collezione si è arricchita di un’altra opera del pittore tortonese Angelo Barabino (Tortona 1883 – Milano 1950), esponente del Divisionismo, amico e allievo di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che si potrà ammirare nelle sale dedicate all’esposizione permanente, all’interno del Broletto. Si tratta di ‘Temporale in Val Sangone’, un dipinto ad olio su tela del 1920 di dimensioni notevoli (1 metro circa per lato), acquistato alcuni mesi fa ed esposto per la prima volta a Palatium Vetus, insieme agli altri due dipinti dello stesso autore, ‘Strada Campestre’ e ‘Tramonto’. L’opera, già esposta in occasione di precedenti mostre, è stata inserita su una parete interamente dedicata all’artista tortonese, esponente del Divisionismo, che con la sua pennellata corposa e, al tempo stesso, delicata, seppe imprimere all’opera una luce e una sfumatura che immergono l’osservatore in una valle dove le nubi del temporale si mescolano a quelle del cielo azzurro, dando risalto agli alberi in primo piano e alle verdi colline sullo sfondo.
INFO – Prenotare a Mail: [email protected] – Cell.: 347-80.95.172

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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