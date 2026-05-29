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Incendio Sicily by Car, sindaco Carini “Sit-in presa di posizione netta”

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Mag 29, 2026


VILLAGRAZIA DI CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Un momento importante di raccoglimento e condivisione di un evento che ha offeso tutta la comunità”. Queste le parole del sindaco di Carini, Rossella Covello, intervenuto nel corso del sit in di solidarietà organizzato presso lo show-room della stessa compagnia di noleggio auto, bersaglio di un attacco intimidatorio che ha visto circa venti automobili coinvolte in un incendio appiccato da ignoti. “Vogliamo mostrare al presidente Dragotto tutta la nostra solidarietà con una manifestazione che sia al contempo una presa di posizione netta rispetto a fenomeni dai quali prendiamo assoluto distacco – sottolinea la neoeletta Covello -. Io mi sono appena insediata al Comune di Carini e, colta da questo evento funesto, ho voluto dare subito una posizione di senso, incontrando tutte le forze dell’ordine del territorio in maniera diretta e stabilendo una collaborazione sinergica in modo che la sicurezza sia per i cittadini sempre più proficua e attenta”.

xi6/pc/mca3

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