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Incendio Sicily by Car, Dragotto “Non ci pieghiamo a ricatti e pizzo”

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Mag 29, 2026


VILLAGRAZIA DI CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Qualsiasi problema possa sopraggiungere noi non piegheremo mai la nostra volontà. Il futuro non è fatto da ricatti e pizzo, ma di onestà, lavoro e progresso, soprattutto per le famiglie”. Queste le parole del presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, intervenuto nel corso del sit in di solidarietà organizzato presso lo show-room della stessa compagnia di noleggio auto, bersaglio di un attacco intimidatorio che ha visto circa venti automobili coinvolte in un incendio appiccato da ignoti. “Sono più che felice – commenta il presidente Dragotto in merito alla grande affluenza al sit in -, la solidarietà è parte integrante della vita dei cittadini e quando subentrano dinamiche problematiche come quella che è accaduta a Sicily by Car avere tante persone solidali con me e con la compagnia è quanto di più bello si può avere dalla vita. Il legame che abbiamo con il territorio risale al 2009 – ha raccontato -, quando ci siamo insediati a Carini, un rapporto quasi di padre e figlio. Abbiamo trovato nel popolo di Carini affezione e sincerità, ed è per questo che in tanti sono venuti qui per esprimere solidarietà”.

xi6/pc/mca3

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