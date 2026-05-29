Confindustria Romania e FPIAR, da Bucarest un appello all’Europa del futuro

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Tra tensioni geopolitiche e nuove sfide economiche globali, il Forum Economico 2026 di Bucarest si è proposto come un momento di confronto strategico sul futuro dell’Europa e del suo sistema industriale. Organizzato da Confindustria Romania e dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania, il titolo scelto, “Powered by Europe. Open to the World”, ha sintetizzato il filo conduttore dei lavori: un’Europa chiamata a rafforzare la propria autonomia strategica, senza rinunciare alla cooperazione internazionale e alla propria apertura globale.

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