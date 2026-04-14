Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Mostre

Scultura bronzea donata alla Fondazione CRAL per i 100 anni del DLF Alessandria-Asti

DiRaimondo Bovone

Apr 14, 2026 , , , , ,

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria annuncia la donazione di una importante scultura di Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 – LaLoggia 1933) raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù, che sarà possibile ammirare nelle sale del Broletto, accanto alle opere della collezione d’arte. L’iniziativa è del DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria/Asti che, in occasione delle celebrazioni del centenario di costituzione dell’Associazione, ha deciso di rendere fruibile ad un vasto pubblico questo prestigioso lavoro dell’artista casalese.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Siamo orgogliosi di poter inserire questa significativa scultura del Bistolfi tra le opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e particolarmente grati al Dopolavoro Ferroviario e al suo presidente che ne hanno voluto fare dono al nostro Ente, in concomitanza con questa prestigiosa ricorrenza dell’associazione. La scultura va ad arricchire il nucleo di opere di Leonardo Bistolfi, di proprietà della Fondazione, e dona un valore aggiunto alla collezione per la bellezza dell’opera e per la storia che l’accompagna. La scultura fu donata nel 1929 al Dopolavoro Ferroviario dallo stesso autore, senatore Leonardo Bistolfi”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente USA Trump: “Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio”

Apr 14, 2026
IN EVIDENZA

L’Ue accelera sulle misure contro il caro energia

Apr 14, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Confcommercio: la guerra ferma la crescita e frena i consumi

Apr 14, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tabacco, effetti delle accise Ue su consumi e contraffazione

Apr 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente USA Trump: “Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio”

Apr 14, 2026
IN EVIDENZA

L’Ue accelera sulle misure contro il caro energia

Apr 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Modena: truffa del finto carabiniere, 2 arresti

Apr 14, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x