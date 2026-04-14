Scultura bronzea donata alla Fondazione CRAL per i 100 anni del DLF Alessandria-Asti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria annuncia la donazione di una importante scultura di Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 – LaLoggia 1933) raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù, che sarà possibile ammirare nelle sale del Broletto, accanto alle opere della collezione d’arte. L’iniziativa è del DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria/Asti che, in occasione delle celebrazioni del centenario di costituzione dell’Associazione, ha deciso di rendere fruibile ad un vasto pubblico questo prestigioso lavoro dell’artista casalese.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Siamo orgogliosi di poter inserire questa significativa scultura del Bistolfi tra le opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e particolarmente grati al Dopolavoro Ferroviario e al suo presidente che ne hanno voluto fare dono al nostro Ente, in concomitanza con questa prestigiosa ricorrenza dell’associazione. La scultura va ad arricchire il nucleo di opere di Leonardo Bistolfi, di proprietà della Fondazione, e dona un valore aggiunto alla collezione per la bellezza dell’opera e per la storia che l’accompagna. La scultura fu donata nel 1929 al Dopolavoro Ferroviario dallo stesso autore, senatore Leonardo Bistolfi”.