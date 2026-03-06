Comune di Alessandria: orti sociali, bando aperto per 11 lotti. Domande entro il 23 marzo
L’Amministrazione Comunale informa che è aperto il bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 11 orti comunali, nell’ambito del progetto “Orti Sociali” per l’anno 2026. Gli appezzamenti, di 50 mq ciascuno, gestiti dal Centro d’Incontro Comunale “Orti in Città ETS”, sono in Viale Milite Ignoto 1/A, destinati alla coltivazione di ortaggi per uso personale.
