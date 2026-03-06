Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: orti sociali, bando aperto per 11 lotti. Domande entro il 23 marzo

L’Amministrazione Comunale informa che è aperto il bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 11 orti comunali, nell’ambito del progetto “Orti Sociali” per l’anno 2026. Gli appezzamenti, di 50 mq ciascuno, gestiti dal Centro d’Incontro Comunale “Orti in Città ETS”, sono in Viale Milite Ignoto 1/A, destinati alla coltivazione di ortaggi per uso personale.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 di lunedì 23 marzo 2026.
Il testo completo del bando, con requisiti, modalità di domanda e modulistica, è consultabile sul sito del Comune di Alessandria al seguente link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/orti-sociali

