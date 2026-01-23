Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Domani al mercato coperto di Campagna Amica le 'Arance della salute' per sostenere l'AIRC

Domani, sabato 24 gennaio, al Mercato Coperto di Campagna Amica (via Guasco) dalle 10 alle 12.30, saranno disponibili le “Arance della Salute”, promosse da AIRC per dare nuova forza ai ricercatori nella lotta contro i tumori.

Spiega il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “I volontari territoriali tornano, graditissimi ospiti, al Mercato Coperto di Campagna Amica. Il nostro invito è ovviamente quello di aderire numerosi all’iniziativa: con un piccolo contributo sarà possibile scegliere tra la reticella di arance, il miele ai fiori d’arancio e la marmellata alle arance. Sarà un importante gesto di solidarietà che può portare la ricerca a compiere un ulteriore grande passo avanti”.

LE ARANCE – Sono una fonte di Vitamina C importantissima per il potenziamento delle difese immunitarie che, concordano gli esperti, assicura una guardia attiva e continua contro i radicali liberi, dà energia, favorisce l’assorbimento intestinale del ferro, produce una migliore permeabilità della parete dei capillari, combattendone la fragilità e interviene nel processo di calcificazione delle ossa.
Inoltre, è scientificamente provato che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli agrumi abbia un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che il nostro corpo produce in grande quantità, proprio nel periodo invernale.

