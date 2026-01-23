ACI Alessandria, corso ufficiali di gara: a febbraio giornate formative per Commissari di Percorso

Si comunica che gli Ufficiali di Gara di Alessandria “I Mandrogne”, in collaborazione con Automobile Club Alessandria, organizzano un nuovo Corso Ufficiali di Gara, un’importante occasione rivolta a chi desidera avvicinarsi al mondo delle competizioni automobilistiche e contribuire attivamente alla sicurezza degli eventi sportivi. Il corso è finalizzato alla formazione dei Commissari di Percorso, figure fondamentali nello svolgimento delle manifestazioni motoristiche, impegnate nella gestione della sicurezza e nel corretto svolgimento delle gare di rally, slalom e pista.

Le attività formative si svolgeranno nelle giornate del 11, 12, 18 e 19 febbraio 2026, con orario dalle 20.30 alle 22.30, presso la sede del D.L.F. – Via Brigata Ravenna 8, Alessandria. Per partecipare sarà necessario avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure residenza in Italia da almeno 2 anni – maggiore età – possesso di patente di guida oppure certificato di idoneità fisica.

Il corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare nel mondo degli Ufficiali di Gara di contribuire alla crescita e alla qualità dello sport motoristico sul territorio.