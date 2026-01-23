Ospedale di Alessandria: ecco le 3 vincitrici dei Premi della Ricerca

Sono Annalisa Priano, Enrica Bertelli e Marta Erculiani le vincitrici dei Premi della Ricerca 2025, consegnati lo scorso 19 gennaio, nella sede di Confindustria Alessandria, in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Ospedale-Universitario di Alessandria. Le vincitrici hanno ricevuto una targa e un assegno simbolico, destinato a finanziare attività formative specifiche e le spese vive della ricerca coordinata dal DAIRI, diretto da Antonio Maconi, grazie a Confindustria Alessandria, Fondazione Viva e Fondazione Solidal ETS.

La dott.ssa Annalisa Priano è risultata la vincitrice del “Premio Confindustria – Monaco” per il miglior progetto di ricerca professioni sanitarie del comparto, in memoria di Maria Rosa Monaco, grazie allo studio “Lombalgia cronica aspecifica e disturbi del pavimento pelvico: il Clinical pilates e la cura del Perineo si incontrano. Uno studio interventistico prospettico monocentrico”.

La dott.ssa Enrica Bertelli si è vista assegnare il “Premio Fondazione VIVA – DAIRI for YOUNG” per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2024 con affiliazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria o dell’ASL AL”.

Infine, ad aggiudicarsi il Premio “Solidal per la Ricerca – Miglior Paper in memoria del dott. Nicola Giorgione”, che ha cadenza biennale, è stata la dott.ssa Marta Erculiani, con l’articolo titolato “A Structured Training for Trans Anal Irrigation in Pediatric Patients Improves Outcomes and Reduce Failures: Results of an Interventional Multicenter Prospective Study”.

LE VOCI – Così Valter Alpe, dg dell’Ospedale alessandrino: «Un plauso al mondo imprenditoriale, che continua a dimostrare fiducia nella ricerca sanitaria attraverso un sostegno costante e mirato, capace di valorizzare il lavoro e le competenze dei nostri professionisti».

Così Gian Paolo Aschero, presidente di Confindustria Alessandria: «Gli imprenditori contribuiscono al lavoro svolto dai giovani ricercatori, che sono il nostro futuro, e dobbiamo sempre impegnarci per favorire il loro operare e i loro successi, professionali e personali. Da figlio di medico ospedaliero, so bene che chi fa questo mestiere lo intende come una missione prima che una professione».

Così Antonio Maconi, direttore del DAIRI: «Il premio intitolato a Nicola Giorgione, finanziato da Fondazione Solidal ETS, ricorda l’uomo che, 18 anni fa, intuì le potenzialità del percorso che oggi stiamo compiendo verso il riconoscimento IRCCS, cogliendone il valore strategico come prospettiva di sviluppo per l’intero territorio provinciale».