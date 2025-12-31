Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: avanti gli studi di Oculistica sul cheratocono, col Politecnico di Torino

Dic 31, 2025

Presso la Struttura di Oculistica dell’Ospedale di Alessandria, diretta dal dott. Emilio Rapetti, si è svolto un incontro programmatico che segna un nuovo passo avanti nella collaborazione scientifica tra l’AOU AL e il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, anche grazie al nuovo strumento per CXL Enhanced-Fluence Pulsed-Light Iontophoresis.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire le prossime fasi di un progetto di ricerca condiviso volto a consolidare e rendere disponibili su larga scala i risultati preliminari ottenuti dallo studio congiunto sul trattamento del cheratocono, una patologia rara dell’occhio che colpisce la cornea e per la quale l’AOU AL rappresenta ormai un punto di riferimento grazie a tecniche innovative basate sul cross-linking corneale. Si tratta di una condizione che interessa soprattutto pazienti in età adolescenziale e sotto i 30 anni, con importanti risvolti personali legati alla qualità della vita e ricadute sociali anche in ambito lavorativo; intervenire all’esordio della malattia consente di evitare il trapianto di cornea.

Il progetto, guidato dalla dott.ssa Mariarosa Astori per la parte clinica, dal prof. Umberto Lucia e dalla dott.ssa Giulia Grisolia per il Politecnico di Torino, ha già prodotto risultati di rilievo, come la definizione di parametri oggettivi per la valutazione dell’efficacia del trattamento, facilitando così il monitoraggio clinico da parte degli oculisti. I dati preliminari sono stati presentati in diversi congressi internazionali, suscitando grande interesse nella comunità scientifica. Questo percorso di ricerca apre ora a nuovi sviluppi, con l’obiettivo di ottimizzare la tecnologia disponibile e offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e personalizzate.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

