Alessandria, a Capodanno vietati i botti in città

Si chiama “Botti? No grazie!”. L’iniziativa è dell’Assessorato alla Tutela Animale del Comune di Alessandria ed è rivolta, in particolare, ai giovani e alle famiglie, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui gravi effetti negativi derivanti dall’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. Ogni anno, dopo i festeggiamenti di Capodanno, si registra un aumento di segnalazioni di animali smarriti, ingressi nei canili, animali investiti o morti durante fughe provocate dalla paura. Fino al 6 gennaio lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici prevede sanzioni da 200 a 500 euro.

LE PAROLE – Così l’assessore Roberta Cazzulo: “Ci appelliamo al senso di responsabilità individuale e al senso civico di tutti, diffondendo la cultura della tutela degli animali e dell’ambiente anche nei momenti di festa. Seguendo questa linea, l’Amministrazione Comunale ha scelto di non fare uno spettacolo pirotecnico per la festa di San Silvestro, decisione responsabile che vuole essere d’esempio, trovando séguito nel comportamento individuale. Festeggiare può essere bellissimo anche evitando i botti”.

A mezzanotte del 31 dicembre finisce l’anno