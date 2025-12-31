La Regione Piemonte finanzia 41 nuove aree di sosta-camper: in provincia 213.000 euro per 7 località

In Piemonte nasceranno, o saranno rinnovate, 41 aree di sosta per camper, destinate ad ammodernare i servizi dedicati a questo importante segmento turistico. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, che spiega: «L’arrivo di 1,8 milioni di euro di fondi nazionali del Funt ha consentito lo scorrimento della graduatoria regionale, permettendo l’accesso al finanziamento di 41 progetti idonei, attualmente in lista d’attesa. Salgono così a 109 le aree attrezzate per camper, nuove o riqualificate, su tutto il territorio regionale».

L’assessore Paolo Bongioanni

Potevano presentare domanda Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino e Unioni di Comuni. Il bando concede un contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 60.000 euro per le nuove aree e di 30.000 per riqualificare o migliorare le esistenti. L’importo minimo richiesto era di 5.000 euro per le riqualificazioni, di 10.000 per le aree nuove.

Con i contributi regionali possono essere realizzate opere edili, impianti e allacci, arredi e attrezzature. Non sono finanziabili l’acquisto ex novo delle aree interessate né le spese per la promozione e pubblicizzazione della struttura.

LE STRUTTURE INTERESSATE – Guida la graduatoria Cuneo con 15 interventi, poi Torino 9, Alessandria 7, Asti 5, Biella e Verbania 2, Vercelli 1, Novara 0.

LOCALITA’ ED IMPORTI IN PROVINCIA – Alessandria (30.000 euro); Alfiano Natta (46.605,15 euro); Cerrina Monferrato (29.552,16 euro); Gamalero (43.317.07 euro); Mirabello Monferrato (29.410,40 euro); Ponzano Monferrato (9.412,22 euro); Sala Monferrato (24.668,25 euro);