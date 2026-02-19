IN EVIDENZA

Usura e incendi, Montemagno “Indagine a Gela nasce da denuncia di un cittadino”

Feb 19, 2026


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “È un’indagine che nasce a seguito di una denuncia da parte di un cittadino nel 2024, dopo cittadino che subisce il primo danneggiamento della propria autovettura e cittadino che si rivolge alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. L’indagine dei Carabinieri che è durata circa un anno e mezzo attraverso pedinamenti, accertamenti documentali e attività tecniche, ha consentito appunto di individuare negli odierni arrestati, quindi nella donna che riteniamo e ritenuta il capo del gruppo, la persona a cui i cittadini bisognosi si rivolgevano per richiedere le somme di denaro a prestiti usurai”. Lo ha detto Marco Montemagno, Tenente Colonnello dei Carabinieri, in merito all’indagine, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e dalla locale Procura, guidata dal procuratore Salvatore Vella, che ha portato all’arresto di una parrucchiera abusiva, e di tre uomini
di 36, 22 e 21 anni, protagonisti di episodi di strozzinaggio e incendio di auto. xa9/vbo/mca2

