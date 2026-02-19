Usura e incendi, Vella “Una parrucchiera a capo di una banda a Gela”





GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Usura ed esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio. Sono i reati contestati, a vario titolo, ad una donna di 41 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, parrucchiera abusiva, ed a tre uomini di 36, 22 e 21 anni, protagonisti di episodi di strozzinaggio e incendio di auto. Coinvolto anche un minore. “Questa signora che gestiva questo giro di usura, prestava denaro con l’obbligo di pagare interessi che potevano arrivare fino al 68%. Un giro economico per questa presunta usuraia notevole. Abbiamo trovato, a seguito di una perquisizione disposta dalla Procura ed eseguita dai carabinieri di Gela, 162 mila euro in contanti nella sua abitazione”. Lo ha spiegato il procuratore di Caltanissetta, Salvatore Vella, che ha tenuto una conferenza stampa. Al termine degli interrogatori di garanzia, il gip ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per la 41enne, e gli arresti domiciliari per i tre uomini. xa9/vbo/mca2