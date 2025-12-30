Classifica ‘Icity 2025’: Alessandria è tra i comuni altamente digitali d’Italia

“ICity Rank”, la ricerca annuale che misura il livello di trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo d’Italia, conferma il percorso di forte crescita intrapreso da Alessandria. Dopo essere stata classificata tra i “Comuni in transizione” nel 2024, nel 2025 la Città approda ufficialmente nella categoria dei “Comuni altamente digitali”, cche corrisponde alla 2^ fascia di questa speciale classifica: dopo le 16 città ‘full digital’ (sopra gli 80 punti), ci sono 30 città, fra cui Alessandria, ad ‘alto livello digitale (fra 66 e 70 punti). Quindi, una volta tanto, la città è nella prima metà e non in fondo.

Veduta aerea della città di Alessandria

La valutazione si basa su 3 dimensioni: l’indice “Amministrazioni Digitali”, che copre la dimensione dell’accesso digitale all’attività amministrativa degli utenti, attraverso funzionalità rese operative nei siti comunali, la fruizione online dei servizi, l’adozione di piattaforme nazionali di autenticazione e pagamenti; l’indice “Comuni Aperti”, che rappresenta la dimensione della messa a disposizione agli utenti delle informazioni attraverso i social media, gli open data e le app;

l’indice “Città Connesse”, che esplora i nuovi scenari legati allo sviluppo delle reti di connessione e alla “digitalizzazione urbana” (reti di sensori e strumenti per analisi e rappresentazione di dati).

Il risultato raggiunto da Alessandria testimonia l’evoluzione continua della digitalizzazione e della semplificazione dei servizi, rivolti a cittadini e imprese, premiando gli investimenti e la strategia del Comune e rafforzando l’impegno a proseguire nella sua modernizzazione, valorizzando al massimo le opportunità offerte dal PNRR. Il Comune, infatti, nel 2025 ha migliorato il nuovo sito istituzionale, creando un portale di servizi più semplice, accessibile e intuitivo. Tra gli interventi attualmente in fase di realizzazione, ricordiamo il passaggio in cloud di 18 servizi comunali, fra cui la possibilità di richiedere online iscrizioni e bonus, di visionare i Consigli Comunali con semplicità ed efficienza, la geo-referenziazione dello stradario nazionale ANNCSU, la realizzazione di componenti informatiche per il dialogo con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUA) e con lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE): un insieme di operazioni che conferma Alessandria come realtà in evoluzione, capace di adottare modelli digitali avanzati e orientati al futuro.