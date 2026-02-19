Attualità Alessandrina Cultura IN EVIDENZA

Alexandria International School: nuovo progetto di formazione ‘bottom-up’ con Agape

Raimondo Bovone

IL PROGETTO – Che cosa può raccontarci il disegno di un bambino? Come si gestiscono i conflitti in modo costruttivo? Come si migliorano l’ascolto e la comunicazione, in classe e con le famiglie? Parte da queste domande il nuovo progetto di formazione che Alexandria International School ha recentemente avviato per i propri docenti, in collaborazione con l’Associazione Agape, Ente accreditato MIUR e specializzato nella formazione e aggiornamento del personale.

LE PAROLE – Emanuela Abbate, Head of School dello storico istituto di Alessandria, spiega: «La formazione del nostro corpo docenti è da sempre una priorità della scuola: in un settore come quello educativ,o è fondamentale per garantire alla comunità scolastica un ambiente di apprendimento sereno, inclusivo ed efficace. L’idea di partenza era di coinvolgere e motivare gli insegnanti con un percorso consapevole, progettato in modo condiviso. Di qui la scelta di affidarci a una realtà consolidata come Agape, privilegiando la dimensione laboratoriale rispetto a quella teorica e offrendo ai nostri insegnanti strumenti efficaci con cui migliorare la relazione educativa».

La psicologa Sara Angeleri

I CORSI – Dalla riflessione sulle difficoltà, le sfide e gli obiettivi comuni, sono nati 2 nuovi corsi: uno dedicato all’analisi del disegno infantile, l’altro focalizzato sulle tecniche di comunicazione efficace. A guidare i partecipanti, la dottoressa Sara Angeleri, psicoterapeuta che da tempo collabora con Agape e si occupa di formare insegnanti e operatori socio-sanitari su temi che vanno dalla comunicazione assertiva alla prevenzione dell’esaurimento. Così Sara Angeleri: «Alexandria International School ha scelto di non seguire la classica logica top-down (dall’alto al basso), in cui è il datore di lavoro che decide per le risorse umane. Al contrario: in ottica bottom-up (dal basso verso l’alto), sono stati gli stessi insegnanti a individuare i propri bisogni di crescita, dopo un’attenta analisi condivisa. E quando le persone sentono di avere voce nella propria crescita professionale, tutto cambia: clima, energia, risultati».

LE CLASSI – Per i docenti della scuola dell’infanzia, la psicoterapeuta ha progettato un laboratorio pratico-esperienziale sul disegno infantile: uno spazio dove esplorare questo linguaggio non come semplice prodotto grafico, ma come finestra privilegiata sul mondo interiore del bambino. Un’occasione per affinare lo sguardo pedagogico e scoprire cosa ci raccontano davvero le linee, i colori, gli spazi di un foglio bianco.
Per i docenti di primaria e secondaria, invece, il lavoro si è concentrato sulla comunicazione efficace con alunni e famiglie: ascolto autentico, gestione costruttiva dei conflitti, creazione di appartenenza e inclusione reale. Non teoria astratta, dunque, ma strumenti concreti e condivisi.

Il cortile interno dell’Alexandria International School

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

