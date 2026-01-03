Attualità Alessandrina Salute & Scienza Teatro

“Il medico per forza” al Municipale di Casale: il 30 gennaio serata di teatro per la ricerca

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Municipale di Casale Monferrato ospiterà lo spettacolo “Il medico per forza”, commedia in 3 atti di Molière portata in scena dalla compagnia “I Ribaltati”, con un obiettivo che va oltre il teatro: destinare l’intero ricavato della serata a Solidal per la Ricerca, a sostegno delle attività di ricerca sulle patologie d’amianto, condotte nella sede del DAIRI di Casale Monferrato, all’interno dell’Ospedale Santo Spirito.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso di collaborazione tra mondo culturale, associazioni e ricerca sanitaria, rafforzando il legame tra la comunità casalese e l’impegno della ricerca portato avanti sul territorio. Attraverso iniziative come questa, Solidal per la Ricerca promuove un modello di sostegno alla ricerca che nasce dal territorio e ritorna al territorio, permettendo di rafforzare le attività di ricerca svolte nella sede casalese del DAIRI e di creare valore scientifico, sociale e occupazionale a livello locale.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili presso Chocolat, in via Roma 70, e presso la Tabaccheria Buonocore, in via Roma 179, a Casale Monferrato. La serata si svolge con il patrocinio della Città di Casale Monferrato e con il contributo di Energica.

Panoramica interna del teatro di Casale

