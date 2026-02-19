Regno Unito: arrestato il fratello del re, Andrea Windsor

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Le autorità britanniche hanno arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Lo riporta la BBC, aggiungendo che l’accusa è di abuso d’ufficio. Secondo le fonti dell’emittente pubblica britannica, l’ex principe, che proprio oggi compie 66 anni, è stato arrestato nelle prime ore del mattino dalla polizia di Thames Valley e si trova attualmente in custodia cautelare. La polizia starebbe inoltre perquisendo le residenze nel Berkshire e nel Norfolk. Una nota della polizia della Thames Valley precisa che “nell’ambito delle indagini, oggi abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. L’uomo rimane al momento sotto custodia”. La polizia non ha voluto per il momento diffondere il nome dell’arrestato. “Non renderemo noto il nome dell’uomo arrestato, come previsto dalle linee guida nazionali”, si legge nella nota. Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: “A seguito di un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine sull’accusa di abuso d’ufficio. E’ importante proteggere l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per fare luce su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico in questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.

-Foto Ipa Agency-