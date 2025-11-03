Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Il Comune di Alessandria ha reso note le date e le regole dei saldi invernali ed estivi del 2026

SALDI INVERNALI – dal 5 gennaio al 2 marzo 2026 compreso
SALDI ESTIVI – dal 4 luglio al 29 agosto 2026 compreso

LE REGOLE – L’inizio delle vendite dovrà essere comunicato dall’esercente, almeno 3 giorni prima, con l’affissione di un cartello di informazione al pubblico.
Nelle vetrine dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che andrà comunque essere esposto al pubblico.
La pubblicità dei saldi dovrà essere ‘non ingannevole’ per il consumatore e dovrà contenere la percentuale di sconto praticato, come da comunicazione presentata al Comune.
In caso di pubblicità di articoli identificati, si dovrà indicare il prezzo normale di vendita e percentuale di sconto.
In queste vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sarà vietato l’uso della frase “vendita fallimentare”, come pure ogni altro a procedure fallimentari.
Nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, vietate le vendite promozionali di articoli stagionali o di moda. Le violazioni alle norme nazionali e regionali verranno punite ai sensi dell’art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i..

