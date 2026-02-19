Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 19 febbraio

Feb 19, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– ⁠Fontana nella storia: 14ª medaglia e record azzurro, superato Mangiarotti
– ⁠Seconda medaglia per lo sci di fondo, Pellegrino “Lascio in buone mani”
– ⁠Vittozzi e Ghiotto portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura
– Presidente Fis “Giochi Milano-Cortina spettacolari, Brignone regina”
– ⁠Giulia Rizzi applaude le donne d’oro di Milano-Cortina
– ⁠Alice D’Amato ammira le campionesse di Milano-Cortina e guarda al futuro
