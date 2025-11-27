Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: ricerca e sanità pubblica su malattie trasmissibili e antibiotico-resistenza

La dr.ssa Chiara Pasqualini

La gestione delle malattie infettive e il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza rappresentano ambiti centrali per la tutela della salute pubblica. È in questo contesto che opera la Unit “Malattie Trasmissibili, Sorveglianze e Antibiotico-Resistenza”, guidata dalla dr.ssa Chiara Pasqualini, Responsabile del Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI) dell’ASL AL, con l’obiettivo di consolidare attività di ricerca applicata, sorveglianza integrata e supporto ai servizi territoriali.

La Unit opera con un approccio multidisciplinare che coinvolge microbiologia, epidemiologia, clinica e sanità pubblica, promuovendo modelli di collaborazione tra laboratori, professionisti sanitari e istituzioni. Tra le aree di attività rientrano la sorveglianza dell’echino-coccosi umana e animale, con studi di caratterizzazione molecolare e mappatura territoriale, e le ricerche dedicate ai micobatteri tubercolari e non tubercolari, comprendenti l’analisi dei ceppi resistenti, la tracciabilità genomica e l’integrazione dei dati clinici e ambientali. La Unit sviluppa inoltre progetti relativi all’infezione da HIV, approfondendo aspetti epidemiologici, nuove strategie terapeutiche e preventive, nonché il monitoraggio dell’aderenza ai trattamenti e della diffusione della PrEP sul territorio regionale.

Un ulteriore ambito riguarda l’antibiotico-resistenza, attraverso la caratterizzazione dei meccanismi di resistenza nei batteri clinici e ambientali e la partecipazione alle reti di sorveglianza regionali e nazionali dedicate al fenomeno AMR. Le attività includono anche la sorveglianza dei virus respiratori nell’ambito del sistema SIPREV, con il monitoraggio integrato di influenza, SARS-CoV-2, RSV e altri patogeni di interesse sanitario. Grazie all’impiego di piattaforme digitali per la raccolta e l’analisi dei dati, alla collaborazione con reti istituzionali, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità, e all’integrazione tra ricerca e sanità pubblica, la Unit “Malattie Trasmissibili, Sorveglianze e Antibiotico-Resistenza” contribuisce a rafforzare la capacità di programmazione e risposta del sistema sanitario regionale, sostenendo percorsi di prevenzione basati sull’evidenza scientifica.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria è possibile fare donazioni su:  https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/

