Biblioteca di Alessandria: giovedì 30 ottobre c’è la Notte dei lettori, ricordando Pasolini

Nell’ambito di “Letti di Notte”, il festival della lettura e dei lettori che celebra il piacere della lettura e la condivisione di storie sotto il cielo stellato, giovedì 30 ottobre, dalle ore 20:45, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria ospiterà la ‘Notte dei lettori’, omaggio ai 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini. INGRESSO LIBERO.

Per leggere alla ‘Notte dei lettori’, brani della durata massima di 3 minuti e tratti da opere pubblicate, contattare l’Associazione Colibrì ai seguenti recapiti: 334/6270393 – [email protected] .

INFO – 0131-515917 – [email protected]

Il festival interculturale apre la serata dell’edizione 2025 con una mostra dedicata alla raccolta di libri di e su Pier Paolo Pasolini presenti nella Biblioteca Civica di Alessandria.

La ‘Notte dei lettori’, che rientra nell’ambito delle iniziative del ricco programma dell’Ottobre Alessandrino, proseguirà alle 21:15 con l’intervento del critico cinematografico Roberto Lasagna sulla cinematografia pasoliniana.

Alle 21:30 la ‘Notte dei lettori’ ricorderà l’autore scomparso con letture di brani tratti dai suoi scritti e da altre opere che approfondiscono la biografia e l’arte di Pasolini scrittore e regista.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Colibrì, è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria e l’Azienda Speciale CulturALE – ASM Costruire Insieme.

La Biblioteca di Alessandria intitolata all’ex-sindaco ‘Francesca Calvo’