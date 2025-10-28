Serie C, Coppa Italia: Juve Next Gen a Renate per il 2° turno, in panchina va Edoardo Sacchini

Nei momenti difficili la Juventus si affida agli uomini-azienda. Questa volta Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen per la 4^ stagione consecutiva, sarà in panchina con la prima squadra contro l’Udinese, mentre il suo posto sarà occupato dal 50enne Edoardo Sacchini, in questa stagione collaboratore tecnico della baby-Juve, ma in passato già allenatore di molte squadre giovanili juventine: U16, U17, U19, Primavera. La seconda squadra bianconera (12^ nel girone B con 14 punti), al 1° turno di Coppa superò 1-0 il Novara, mentre il Renate allenato da Luciano Foschi (9° nel girone A con 13 punti) vinse ai rigori in trasferta (3-1) con la Pergolettese, dopo l’1-1 nei 90′. A tale proposito va ricordato che non si giocano i tempi supplementari, quindi la parità al 90′ viene risolta subito dagli 11 metri. E non c’è FVS. Si gioca mercoledì 29 ottobre alle ore 15 allo stadio ‘Mino Favini’ di Meda.

PRECEDENTI – Sono 9: vittorie 4-3 Renate, 2 pareggi, gol 13-11 Renate. Ecco i risultati per annata: ’19-’20 – 2-1 per la Juve B (8′ Galuppini, 50′ Olivieri, 86′ Lanini).

’20-’21 – doppio successo Renate: al Moccagatta 2-1 (65′ Correia, 78′ De Sena, 85′ Kabashi rig.) e al Città di Meda 2-1 (17′ Aké, 26′ Nocciolini, 49′ Maistrello).

’21-’22 – all’andata in campionato Renate 2-0 (15′ Maistrello, 67′ Celeghin), al ritorno 2-1 Juve (36′ Brighenti, 49′ Rossetti, 52′ Zuelli). Nei playoff passò la Juve: in casa 1-1 (26′ Celeghin, 29′ Compagnon), a Meda 0-1 (30’ Da Graca).

’22-’23 – all’andata successo nerazzurro 3-2 (14′ autogol Cudrig, 38′ Marano, 60′ Malotti, 80′ Rafia rig., 86′ Sekulov); al ritorno 1-1 (46′ sekulov, 51′ Baldassin).

ARBITRO – Alessandro Silvestri di Roma 1

ASSISTENTI – Francesco Raccanello di Viterbo e Luca Granata di Viterbo

QUARTO UFFICIALE – Abdoulaye Diop di Treviglio