‘Tre Bicchieri 2026’: ecco i soci Cia premiati dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

Pubblicato l’elenco dei vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. I ‘Tre Bicchieri’ vanno a: Barbera d’Asti V. V. 50 2023 di Vinchio Vaglio; Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 – Giacomo Boveri; Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022 – Davide Cavelli (prima volta del riconoscimento); Ovada Convivio 2023 – Gaggino; Ruché di Castagnole M.to ‘Na Vota 2024 – Cantine Sant’Agata, Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 – Nicola Bergaglio. Alcune delle etichette premiate saranno protagoniste dell‘evento-degustazione di Roma del Gambero Rosso, previsto per il 12 ottobre al Convention Center La Nuvola.

IL METODO – La valutazione dei degustatori del Gambero Rosso non si basa su voci distinte (colore, profumi, bocca), ma su un’analisi complessiva che tiene in conto diversi aspetti: tipicità del prodotto, sua complessità, sua armonia, sua integrità, potenziale evolutivo, sua piacevolezza, persistenza e altro. La proposta di giudizio è espressa per iscritto con 1 bicchiere (buono), 2 bicchieri (molto buono) e 3 bicchieri (eccellente). Il voto finale è frutto della media matematica dei singoli giudizi della commissione e i vini che si aggiudicano da 90/100 in su sono premiati con i Tre Bicchieri.