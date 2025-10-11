Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Economia

‘Tre Bicchieri 2026’: ecco i soci Cia premiati dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2025 , , , , , ,

Pubblicato l’elenco dei vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. I ‘Tre Bicchieri’ vanno a: Barbera d’Asti V. V. 50 2023 di Vinchio VaglioColli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 – Giacomo BoveriOvada Bricco Le Zerbe Ris. 2022 – Davide Cavelli (prima volta del riconoscimento); Ovada Convivio 2023 – GagginoRuché di Castagnole M.to ‘Na Vota 2024 – Cantine Sant’Agata, Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 – Nicola Bergaglio. Alcune delle etichette premiate saranno protagoniste dellevento-degustazione di Roma del Gambero Rosso, previsto per il 12 ottobre al Convention Center La Nuvola.

IL METODO – La valutazione dei degustatori del Gambero Rosso non si basa su voci distinte (colore, profumi, bocca), ma su un’analisi complessiva che tiene in conto diversi aspetti: tipicità del prodotto, sua complessità, sua armonia, sua integrità, potenziale evolutivo, sua piacevolezza, persistenza e altro. La proposta di giudizio è espressa per iscritto con 1 bicchiere (buono), 2 bicchieri (molto buono) e 3 bicchieri (eccellente). Il voto finale è frutto della media matematica dei singoli giudizi della commissione e i vini che si aggiudicano da 90/100 in su sono premiati con i Tre Bicchieri. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cucina Economia

Tre cooperative piemontesi unite nel progetto ‘Bianco’, il nuovo formaggio da tavola

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Allagamenti 2025, arrivano i soldi regionali: 2.2 milioni per Asti e 670.500 euro per Alessandria

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Minigolf: il team MGC Novi Ligure vince in casa la Coppa Italia 2025

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cucina Economia

Tre cooperative piemontesi unite nel progetto ‘Bianco’, il nuovo formaggio da tavola

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Economia

‘Tre Bicchieri 2026’: ecco i soci Cia premiati dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Allagamenti 2025, arrivano i soldi regionali: 2.2 milioni per Asti e 670.500 euro per Alessandria

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 11 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x