Attualità Alessandrina Costume & Società

Dalla Regione Piemonte 409.301 euro per Pro Loco e Associazioni d’arma della provincia

DiRaimondo Bovone

Ott 2, 2025 , , , , ,

Sono 15 le Pro Loco e 2 le Associazioni d’arma della provincia di Alessandria che riceveranno della Regione Piemonte un contributo totale di 409.301,06 euro (360.039,69 alle Pro Loco e 39.340,49 alle associazioni d’arma). È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando, per la quale erano state dichiarate idonee in attesa di finanziamento.
L’arrivo del nuovo contributo da 3 milioni di euro da parte del CIPESS (Comitato interministeriale programmazione economica e sviluppo sostenibile) ha reso possibile ammettere al finanziamento regionale 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma di tutte le province piemontesi, che si aggiungono alle 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’arma già finanziate con la prima tranche di contributi.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Alberto Cirio: «Con questi 3 milioni di euro diamo continuità ad un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione scelse di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. L’impegno è cresciuto negli anni e le risorse a disposizione sfiorano i 10 milioni di euro. Il turismo è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i territori».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Attualità Alessandrina Costume & Società

