Dalla Regione Piemonte 409.301 euro per Pro Loco e Associazioni d’arma della provincia

Sono 15 le Pro Loco e 2 le Associazioni d’arma della provincia di Alessandria che riceveranno della Regione Piemonte un contributo totale di 409.301,06 euro (360.039,69 alle Pro Loco e 39.340,49 alle associazioni d’arma). È il risultato dello scorrimento della graduatoria del bando, per la quale erano state dichiarate idonee in attesa di finanziamento.

L’arrivo del nuovo contributo da 3 milioni di euro da parte del CIPESS (Comitato interministeriale programmazione economica e sviluppo sostenibile) ha reso possibile ammettere al finanziamento regionale 84 Pro Loco e 37 Associazioni d’Arma di tutte le province piemontesi, che si aggiungono alle 160 Pro Loco e 78 Associazioni d’arma già finanziate con la prima tranche di contributi.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Alberto Cirio: «Con questi 3 milioni di euro diamo continuità ad un percorso già avviato nella scorsa legislatura, quando la Regione scelse di puntare sulle Pro Loco come riferimento stabile delle comunità locali. L’impegno è cresciuto negli anni e le risorse a disposizione sfiorano i 10 milioni di euro. Il turismo è diventato un motore economico di primo piano per il Piemonte anche grazie a chi, con generosità e volontariato, mantiene vive le tradizioni, anima i paesi e rende accoglienti i territori».