Ospedale di Alessandria: lo studio del Dairi su pneumopatie e rischio cardiovascolare

DiRaimondo Bovone

Ott 1, 2025 , , , , , ,
La dr.ssa Federica Arcadipane

L’Ospedale di Alessandria, attraverso il DAIRI e la collaborazione delle strutture di Riabilitazione Respiratoria, Cardiologica, Cardiorespiratori e Laboratori di Ricerca, ha avviato uno studio dedicato all’analisi dei livelli di NT-proBNP in pazienti con bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Il progetto è coordinato dalla dott.ssa Federica Arcadipane (Riabilitazione Respiratoria), dal dott. Valter De Michelis (Riabilitazione Cardiologica), dal dott. Biagio Polla (pneumologo) e dalla dott.ssa Annalisa Roveta (Laboratori di Ricerca).

L’obiettivo è valutare la prevalenza di NT-proBNP elevato, ovvero un biomarcatore dello scompenso cardiaco, in pazienti con BPCO non noti per patologie cardiache e non in terapia cardiovascolare, per individuare precocemente eventuali disfunzioni cardiache ancora silenti. Con l’arruolamento di circa 100 pazienti tra 40 e 75 anni, lo studio punta a ottenere una stima attendibile della presenza di NT-proBNP elevato in pazienti con BPCO senza scompenso cardiaco noto, identificando così una fascia di popolazione a rischio di complicanze cardiovascolari non ancora diagnosticate.
I risultati potranno contribuire a rafforzare un approccio multidisciplinare alla gestione della malattia dell’apparato respiratorio, caratterizzata da un’ostruzione irreversibile delle vie aeree, promuovendo l’utilizzo di test rapidi come l’NT-proBNP nei percorsi ambulatoriali di monitoraggio.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria, donare al link: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

