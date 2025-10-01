Ospedale di Alessandria: cura e ricerca del DAIRI sulle patologie pediatriche perinatali



L’unità “Patologie Pediatriche e Perinatali” del DAITI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), diretta dal dott. Enrico Felici, si è affermata come punto di riferimento clinico e scientifico per lo studio, la prevenzione e la cura delle patologie che colpiscono il neonato e il bambino, sviluppando un approccio multidisciplinare che coinvolge neonatologia, pediatria, ginecologia e ricerca di laboratorio. L’obiettivo è approfondire i meccanismi biologici delle patologie perinatali e pediatriche, definendo i percorsi di cura innovativi e sostenendo lo sviluppo del bambino e il benessere della famiglia.

L’approccio coinvolge più specialità pediatriche per garantire una presa in carico globale, continua e coordinata del paziente, rispondendo in modo efficace alla complessità delle diverse fasi dell’età evolutiva. Un’area di particolare rilievo è la ricerca in ambito gastro-enterologico pediatrico, con focus su malattie infiammatorie croniche intestinali, come il Morbo di Crohn e la Rettocolite ulcerosa, e sulle enteropatie eosinofile.

La missione dell’unità “Patologie Pediatriche e Perinatali” è costruire un sistema di cura che integri competenza clinica, innovazione tecnologica e visione umanistica, collaborando con realtà come l’unità del Centro Bosio e rafforzando il ruolo dell’Ospedale di Alessandria come punto di riferimento per la salute e la qualità della vita dei più piccoli e delle loro famiglie.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria donare al link: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .