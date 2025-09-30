L’agricoltura a scuola da 34 anni con “Scatta il Verde, vieni in campagna”

Torna, per il 34° anno consecutivo, il programma di informazione agroalimentare, rivolto a tutte le scuole della provincia di Alessandria, “Scatta il Verde, vieni in campagna”, promosso da Agriturist Alessandria e Confagricoltura Alessandria, con il patrocinio della regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e il supporto di USR Piemonte – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria.

Le proposte si possono scaricare da qui: www.agrituristmonferrato.com.

Lo scorso anno gli alunni che hanno partecipato alle attività sono stati 5.089 (258 classi), dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori. Sui numeri complessivi hanno pesato la diminuzione della popolazione scolastica e la sospensione di attività, come Centrale del Latte di Alessandria e Asti che rappresentava una méta facilmente raggiungibile per le scuole. Ma a fronte di una diminuzione per la scuola elementare, crescono i numeri degli asili e delle medie.

LE PAROLE – Così Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria: “C’è grande attenzione di istituzioni scolastiche e famiglie ai temi della ruralità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Il programma si è adattato, a partire dai cambiamenti climatici, ad un diverso approccio all’agricoltura e alla produzione di cibo. Oggi gli agricoltori mettono in campo tecnologie fino a ieri impensabili, come l’utilizzo di droni e satelliti, fondamentali per preservare risorse come l’acqua”.

Sono molte le attività confermate per l’anno scolastico in corso e non mancano le novità. Su tutte, l’inserimento nel programma del Food&Science Festival Lab Alessandria: a Tortona, il 7 ottobre al Museo Orsi (per elementari e medie) e nella sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (per le superiori); il 14 ottobre a Casale Monferrato al Teatro Municipale con un evento/spettacolo per le scuole superiori; il 24 ottobre ad Alessandria con laboratori per i piccoli e conferenze per superiori e università. Verrà inoltre riproposta la collaborazione con Piccola industria di Confindustria Alessandria in occasione del PMI Day (il 14 novembre 2025) che offre la possibilità alle scolaresche di conoscere da vicino il mondo produttivo della piccola e media industria.

LE PAROLE – Così Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria: “Scatta il Verde, vieni in campagna, al suo 34° anno, ha per noi un duplice significato: offrire ai giovani la conoscenza dei prodotti del territorio come base del “mangiare sano” e far conoscere alle nuove generazioni il passato, difficile ed emozionante, per avere una radice forte per guardare al futuro”.