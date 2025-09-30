Attualità Alessandrina Giovani

Servizio Civile Agricolo: 2 posti disponibili tra Alessandria e Asti, candidature fino al 15 ottobre

DiRaimondo Bovone

Set 30, 2025 , , , , ,

C’è tempo fino al prossimo 15 ottobre, alle ore 14, per candidarsi alla selezione di operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni, da impiegare in progetti di Servizio Civile Agricolo, di Servizio Civile Ambientale e autofinanziati. Il Patronato Inac, in stretta collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani, partecipa alla progettazione del Servizio Civile Agricolo con 2 progetti per un totale di 57 posti in 16 regioni di Italia. Sul territorio sono disponibili 2 posti: uno per la sede di Alessandria e uno per Asti.

CIA Alessandria, Alessandra Farinazzo

INFO –  https://domandaonline.serviziocivile.it Per candidarsi è necessario attivare lo SPID e utilizzare la piattaforma DOL (Domanda online). Per informazioni sul progetto o per aiuto nella fase di candidatura, scrivere a [email protected] o rivolgersi negli uffici Inac Cia (www.ciaal-at.it).

CIA Asti, Pierita Porrato

Il progetto, che dura 12 mesi, ha l’obiettivo di promuovere la diffusione capillare delle informazioni sul settore agricolo e favorire l’accesso ai servizi di promozione dell’agricoltura, ad agricoltori e non, con particolare attenzione ai giovani.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

