Servizio Civile Agricolo: 2 posti disponibili tra Alessandria e Asti, candidature fino al 15 ottobre

C’è tempo fino al prossimo 15 ottobre, alle ore 14, per candidarsi alla selezione di operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni, da impiegare in progetti di Servizio Civile Agricolo, di Servizio Civile Ambientale e autofinanziati. Il Patronato Inac, in stretta collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani, partecipa alla progettazione del Servizio Civile Agricolo con 2 progetti per un totale di 57 posti in 16 regioni di Italia. Sul territorio sono disponibili 2 posti: uno per la sede di Alessandria e uno per Asti.

CIA Alessandria, Alessandra Farinazzo

INFO – https://domandaonline.serviziocivile.it – Per candidarsi è necessario attivare lo SPID e utilizzare la piattaforma DOL (Domanda online). Per informazioni sul progetto o per aiuto nella fase di candidatura, scrivere a [email protected] o rivolgersi negli uffici Inac Cia (www.ciaal-at.it).

CIA Asti, Pierita Porrato

Il progetto, che dura 12 mesi, ha l’obiettivo di promuovere la diffusione capillare delle informazioni sul settore agricolo e favorire l’accesso ai servizi di promozione dell’agricoltura, ad agricoltori e non, con particolare attenzione ai giovani.