Settembre a Cocconato d’Asti fra festa patronale, medioevo, vino e Palio degli asini

COCCO…WINE – XXIV edizione – Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre – Il borgo medievale di Cocconato si trasforma in una vivace “strada del vino” con degustazioni, produttori locali, piatti tipici e i sapori del Monferrato: tre giorni dedicati al vino e alle eccellenze del territorio. INFO E PRENOTAZIONI – [email protected] | 0141-600076

FESTA PATRONALE – Venerdì 12 – Lunedì 15 settembre

Venerdì 12 settembre – In piazza Giordano, dalle 22, spettacolo musicale con gli eXplosion, band

celebre per le migliori hit dagli anni ’80 a oggi, coreografie acrobatiche e scenografie spettacolari. Apertura e chiusura con DJ Toyu. Dalle ore 20 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco, con

piatti tipici: robiola, salumi, agnolotti di carne e di magro, grigliata mista, gelato di Alberto Marchetti. INGRESSO LIBERO.

Sabato 13 settembre – Cocco…Food, Wine & Music – Ore 17 giochi per bambini in piazza Giordano a cura del Borgo Airali. Ore 20 cena nel Cortile del Collegio a cura della Pro Loco e del Consorzio Riviera del Monferrato. Prenotazioni: Ufficio Turistico 0141-600076.

Domenica 14 settembre – Tutti a Cena Qui…né – Cena placée nel cortile del collegio, in ricordo di Giuseppe “Peppone” Lenza e Gerarda “Dina” Grassitelli, figure storiche della Pro Loco. Costo: € 30 a persona, bevande incluse. Intrattenimento musicale con gli Acoustic Power. Prenotazione obbligatoria: 0141-600076.

Lunedì 15 settembre – Fiera Patronale – Dalle 8:30 alle 13 in via Roma, tradizionale appuntamento con la fiera del paese.

FIERA MEDIEVALE – Sabato 20 e domenica 21 settembre – Il weekend apre il sipario sulla grande festa, con i borghi allestiranno scene di vita medievale animate: mercati brulicanti di artigiani, profumieri, fabbri, tessitrici, cartomanti e speziali. Le taverne, ricreate per l’occasione, proporranno piatti tipici cucinati secondo antiche ricette e accompagnati dai vini del territorio.

Domenica mattina, alle 10, la sfilata storica partirà dal Municipio per accompagnare la Messa solenne alla Chiesa Parrocchiale, con la benedizione dei due nuovi drappi del Palio 2025, opera di Chiara Tortia.

PALIO DEGLI ASINI – Sabato 27 e domenica 28 settembre – Sabato, la vigilia, alle 19 la sfilata storica dei nobili e del Capitano del Palio, che guiderà il pubblico al Cortile del Collegio per il grande banchetto medievale, con intrattenimento dei Fulet d’la Marga.

Domenica 28 settembre, dalle 14, il borgo entrerà nel vivo della 56^ edizione del Palio degli Asini. Dopo il corteo storico tra le vie del centro, alle 16 scatterà la corsa, tra piazza Melchiorre e piazza Cavour. Sette borghi si contenderanno i drappi: Airali, Brina, Colline Magre, Moransengo, San Carlo, Torre e Tuffo.

Accessi in tribuna 20 euro; sedie 10 euro.