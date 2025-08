Palatium Vetus chiuso da oggi al 25 agosto, ma aperto per il ‘Capodanno alessandrino’

Pausa estiva delle attività di Palatium Vetus da lunedì 4 agosto a lunedì 25 agosto, quando l’apertura al pubblico riprenderà regolarmente il corso. Il primo week end di agosto sarà ancora possibile visitare la mostra ‘Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma’, allestita nelle sale d’arte e nel Broletto, organizzata per ricordare i 400 dalla morte di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo (Montabone 1568 – Moncalvo 1625), pittore piemontese di fama internazionale, uno dei protagonisti del tardo Cinquecento e dell’inizio del Seicento piemontese. La mostra riaprirà i battenti domenica 31 agosto, con una apertura straordinaria in occasione del Capodanno Alessandrino, evento che ogni anno coinvolge la città richiamando pubblico da tutto il Piemonte. Per l’occasione, l’orario di visita della rassegna sarà prolungato dalle 15 fino alle 23 di domenica 31 agosto, mentre resta invariato al mattino, dalle 9 alle 13.

L’ingresso a Palatium Vetus è gratuito e offre la possibilità di apprezzare anche la ricca collezione di opere d’arte di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Broletto, coevo alla nascita della città e la Ghiacciaia dove sono esposti reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori di restauro del Palazzo. Nel mese di settembre riprenderà l’intensa attività didattica dedicata agli studenti delle scuole della provincia che, accompagnati dai loro insegnanti, possono visitare gratuitamente Palatium Vetus, accedendo alle attività di laboratorio appositamente predisposte per fasce di età.