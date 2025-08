Traforo stradale del Frejus: inaugurata la seconda galleria tra Italia e Francia

Aperto al traffico dalle ore 20 del 29 luglio scorso, il nuovo tunnel è stato realizzato dalle due concessionarie, la francese Sftrf e l’italiana Sitaf. Lungo 12,9 km e con 8 metri di diametro, si affianca a quello esistente, rendendo il traforo del Frejus la più lunga galleria stradale europea a doppia canna.

Il costo del Traforo del Frejus varia a seconda della classe del veicolo: per i veicoli leggeri (auto, moto), il costo è di circa 54,80 euro per un passaggio singolo e 68,40 euro per andata e ritorno. I veicoli pesanti, come camion e autobus, pagano tariffe più elevate, che possono arrivare fino a 355,70 euro per un passaggio singolo e 558,70 euro per andata e ritorno .

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Philippe Tabarot, ministro dei Trasporti del Governo francese. Questa la dichiarazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Quella di oggi è stata una giornata importante per i collegamenti tra Piemonte e resto d’Europa, un’opera che aspettavamo da anni è diventata realtà per le nostre comunità e il nostro territorio. Continua quindi la stagione dello sblocco e dell’apertura di diverse infrastrutture strategiche per la nostra economia: ad aprile abbiamo riattivato la ferrovia del Frejus, un mese fa è toccato al tunnel del Tenda, che ha già registrato 30.000 passaggi con un aumento del 10% del turismo, la variante di Demonte ha avuto il via libera di Bruxelles, con i francesi è stato avviato un tavolo di lavoro per il raddoppio del traforo del Monte Bianco e, a fine anno, sarà finalmente completata la Asti-Cuneo”.