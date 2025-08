Lunedì 4 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Louis Armstrong

(1901-1971), Usa, musicista.

f ece la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante.

Detto ‘Satchmo’ per le enormi labbra (satchel mouth=bocca a sacco), cantò brani immortali: ‘Hello, Dolly’, ‘What a Wonderful World’, ‘Stardust’, ‘When the Saints go marching in’. Nel ’69 incise ‘We Have All the Time in the World’, inserita nella colonna sonora di ‘007 al servizio segreto di Sua Maestà’. Dotato di grande talento per l’improvvisazione, portò la tromba a strumento solista di primo piano. E pure il modo di cantare era unico: inventò lo ‘scat’, imitando gli strumenti con la voce ma senza parole compiute.