Spighe Verdi Confagricoltura: nel 2025 sono 4 i comuni virtuosi in provincia di Alessandria

Nuovo importante riconoscimento per i comuni della provincia di Alessandria: dopo Volpedo, Gamalero e Gavi, anche Acqui Terme ottiene il riconoscimento Spiga Verde per il 2025, attribuito ogni anno, in collaborazione cn Confagricoltura, da Foundation for Environmental Eucation, organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere. L’annuncio ufficiale è stato fatto giovedì 24 luglio durante una cerimonia che si è tenuta nella sede del CNR, a Roma, alla presenza dei sindaci e del presidente Fee Italia Claudio Mazza.

Nuovo ingresso per il Comune di Acqui Terme, amministrato dal sindaco Danilo Rapetti, 1° comune centro zona della provincia ad intraprendere il percorso virtuoso di Spighe Verdi.

Per il Comune di Volpedo, amministrato dal sindaco Elisa Giardini, è il 7° anno consecutivo, fatto non scontato perché i comuni devono presentare ogni anno un corposo dossier in cui vengono indicate nel dettaglio le iniziative e le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente, della biodiversità, dell’educazione, della salvaguardia del benessere.

Riconferma per il Comune di Gamalero, guidato dal sindaco Gian Piero Ferasin, che conquista per la 3^ volta la bandiera Spiga Verde.

E anche il Comune di Gavi, amministrato dal sindaco Carlo Massa, è stato riconfermato tra i 90 comuni italiani che si possono fregiare del riconoscimento.