‘Stand By Me’ Acqui e ‘Panathlon’ Alessandria donano un ecografo palmare al ‘Borsalino’

È stato donato alla Struttura di Riabilitazione Cardiologica del Presidio “Teresio Borsalino” dell’Ospedale di Alessandria un ecografo palmare di ultima generazione, ideale per esami cardiaci focalizzati al letto del paziente e per valutazioni vascolari grazie alla sonda lineare. Il dispositivo Vscan di GE Healthcare, estremamente compatto e tascabile, rappresenta una soluzione innovativa per garantire rapidità e precisione nella diagnostica quotidiana, direttamente al fianco del paziente.

Il nuovo ecografo rappresenta un importante passo avanti nella presa in carico delle persone in riabilitazione cardiologica, unendo tecnologia e solidarietà al servizio della salute.

La donazione è frutto della generosità dell’Associazione Stand By Me Acqui ODV (in memoria di Anna Maria Tellini), affiancato dal Panathlon Club Alessandria Cittadella, che ha offerto il tablet necessario alla visualizzazione delle immagini ecografiche.

L’ingresso del presidio riabilitativo ‘Borsalino’